Menekşe, "Kaymaklı AK Parti ile Devam Diyor"

AK Parti milletvekili adayı Yücel Menekşe ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı Kasabasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti milletvekili adayı Menekşe ilk olarak partisinin seçim bürosunu ziyaret ederek burada partililer ile bir araya geldi.Burada partililere Pazar günü yapılacak olan seçimlerin önemini anlatan Menekşe daha sonra ise kasabada esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlara 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinin önemini anlatan Menekşe, “Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacağız. AK Parti iktidarı olarak 16 yıldır ülkemize neler yaptığımızı vatandaşlarımız çok iyi biliyorlar. Bizler inanıyoruz ki vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi AK Parti ile yola devam edecektir. Yeni Türkiye yolunda bizlere desteklerini esirgemeyen Kaymaklılı hemşerilerimize teşekkür ederim” dedi.