Menekşe'den 10 Kasım Mesajı

Milletvekili Menekşe, "Kurtuluş Savaşı ile kuruluşa giden yolda, Cumhuriyet'in temellerini atarak Türk ulusunun yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlayan büyük komutan ve güçlü devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünü minnetle, şükranla ve rahmetle anıyoruz. Düşünceleri ile daima aramızda yaşayacak olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız bu günde, bizlere düşen görev uğrunda büyük bedeller ödenerek Ata'mız tarafından bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara, gelecek nesillere taşımaktır.

Ne mutlu ki, onun genç nesillere emanet ettiği ve 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün ileri bir demokrasiyle taçlanmış olarak yine onun işaret ettiği hedefler istikametinde varlığını sürdürmektedir. Bu duygularla Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanın bölünmezliği için bu uğurda canlarını feda etmiş tüm şehit ve gazilerimizi minnetle, şükranla, rahmetle anıyoruz. Büyük Önder'in ebediyete intikalinin yıl dönümünde manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz" ifadelerini kaydetti.