Menekşe, Çat Belediyesinin Düzenlediği İftar Yemeğine Katıldı

AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe, Çat Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Çat'ta vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gören AK Parti milletvekili Adayı Yücel Menekşe vatandaşların tek tek taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Menekşe yaptığı açıklamada, " AK Parti olarak Nevşehir'de çalmadık kapı sıkmadık el bırakmıyoruz. Bugünde burada Çat Belediyemiz tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarımız ile birlikteyiz. Görüyorum ki Çat halkı 24 Haziran seçimlerine hazır. Görüşmüş olduğumuz vatandaşlar bizler için Vakit Türkiye Vakti diyerek bizleri karşılaması son derece mutluluk verici. Bugün burada bizleri vatandaşlarımız ile bir araya getirdiği için Çat Belediye Başkanımız Kamil Duru'ya teşekkür ederiz" diye konuştu.