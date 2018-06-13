Menekşe, "Biz Birlikte Güçlü, Birlikte Türkiye’yiz"

AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe, gün içerisinde sanayi esnaflarını ziyaret ederek akşam ise Gülşehir’de düzenlenen iftar programında partililer ve vatandaşlarla ile bir araya geldi. Gülşehir’de düzenlenen iftar öncesinde vatandaşlar ile yakından ilgilenen AK Parti milletvekili adayı Menekşe 24 Haziran seçimlerinin önemini vatandaşlar ile paylaştı.

AK Parti Miletvekili Yücel Menekşe burada yaptığı açıklamada, “Ramazan ayının gönüllerimize işlediği birlik ve beraberlik ruhuyla iftar sofralarımızın bereketini Gülşehir’de hemşehrilerimizle paylaştık. Bugün sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyum. 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerine çok kısa bir zaman kaldı. Bu seçimler Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesidir. Biz birlikte güçlü, birlikte Türkiye'yiz. Vakit, geleceğe el ele yürüme vakti. 24 Haziran Pazar günü Nevşehir’de güçlü hükümet güçlü meclis için 3 milletvekilliğini de yine her zaman olduğu gibi AK Parti’ye destek olacağınıza inancım tamdır” dedi.