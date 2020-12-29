Melek Arı ve Gönüllü Kadınlardan, Minik Yürekleri Isıtacak Proje

Melek Arı’nın öncülüğünde Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında gönüllü kadınlar, minik yürekler üşümesin diye 30 Aralık Çarşamba günü Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Binası’nda buluşacak.

Dileyen tüm kadınların örgü şişleri ile birlikte katılabileceği etkinlikte, Melek Arı ve beraberindeki kadınlar ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere örecek.

13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte örülecek atkı ve bereler için kullanılacak ipler hayırsever iş insanları tarafından karşılanarak Nevşehir Belediyesince kadınlara dağıtılacak.

Etkinlik sonunda farklı renk ve modellerde örülen tüm atkı ve bereler, Nevşehir’deki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.

Melek Arı tarafından ilki geçtiğimiz yıl yapılan projeye Nevşehirli çok sayıda gönüllü kadın katılmış ve örülen atkı ve bereler yüzlerce öğrenciye dağıtılmıştı.

Bu arada Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından da önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahibi çocuklar için yeni bir kampanya başlatılacak.

Kampanya çerçevesinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda binlerce çocuğa kışlık bot ve mont dağıtımı gerçekleştirilecek. Kampanyaya ilişkin detaylar ileriki günlerde Arı’nın sosyal medya hesaplarından duyurulacak.