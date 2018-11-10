Mehmet Uğur Çakmak; "Göreme için yapamayacağım hiçbir şey yok"

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinin yönetimine talip olan AK Parti belediye başkan aday adayı Mehmet Uğur Çakmak, eğitim, ticaret ve turizm sektörlerinde elde ettiği bilgi ve deneyimlerini beldenin yönetimi için harcamayı planladığını söyledi.

Nevşehir merkeze bağlı beldeler arasında AK Partiden ilk aday adaylığı başvurusuyla da dikkat çeken Göreme belediye başkan aday adayı Çakmak, beldenin mevcut sorunlarına hakim olduğunu ve bu sorunların çözümü adına neler yapılması gerektiğini de çok iyi bir şekilde analiz ettiğine vurgu yaptı.

AK Parti Göreme Belediye Başkan aday adayı M. Uğur Çakmak, “25 Yıldır ticaretle uğraşıyorum. 17 Yıllık öğretmenlik mesleğimden 5 yıl önce ayrıldım. 1998 Yılında Konya Selçuk Üniversitesi mezunuyum. Mezun olduktan sonra öğretmenlik mesleğime başladım. İştigal ettiğim turizm sektörü nedeniyle kendi isteğimle öğretmenlik mesleğimden ayrıldım. Kapadokya bölgesi dünyanın eşsiz güzelliklerinden biri. Göreme’de Kapadokya bölgesinin başkenti. Bu eşsiz güzellikleri daha ileriye nasıl götürürüz düşüncesiyle AK Partiden Göreme belediye başkanlığına aday adaylığı kararını aldım. Göreme’nin sorunlarını ve bu sorunların çözümünü yakından biliyorum. Bu sorunlar içerisinde başta elektrik sorunumuz var. Alt yapı kaldırmıyor artık. Enerji bakanlığından ya da MEDAŞ’tan bu sorunun çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız. Beldemizde su sorunumuz var. Doğal olarak yaz aylarında genelde bu sorun daha fazla ortaya çıkıyor. Ama siz bu sorunu yabancı turiste anlatamıyorsunuz. Yörenin fiziki yapısından kaynaklanan internet ile ilgili sorunumuz bulunuyor. Bu sorunun çözümü içinde girişimlerde bulunmak isteriz. En büyük sorunlarımızdan biri de bu değerlerimize yeterince sahip çıkamamak. Allah’ın bize bahşettiği bu güzel doğayı ve eşsiz güzelliklerin kıymetini bilerek adım atmamız gerektiğine inanıyorum. Çocuklarımıza üç beş otel bırakacağımıza doğası korunmuş, eşsiz tarihi güzellikleri korunmuş bir bölge bırakmak istiyorum. Göreme Kapadokya bölgesinin dünyaya açılan kapısı. Bu belde de belediye başkanının ileri derecede yabancı dil bilmesi ve konuşması gerektiğine inanıyorum. İleri derecede İngilizce bilen ve konuşan biriyim. Dünyayı görmüşlükle alakalı ise yabancı ülkelerde çok sayıda temaslarım oldu. Yeşil pasaport sahibi biriyim. Çocuklara 3-5 otel bırakıp yönetimini yapamayacak gelecek yetiştirmektense, çocuklarımız için1-2 otel değeri harcamak daha iyi bir yatırım olacak kanısında çıktığım bu yolda doğası, eşsiz tarihi güzellikleri, korunmuş değeri bilinen bir bölge bırakmak olmazsa olmazımdır. Biz doğayla yaşam ve ticaret arasında fiziksel geçiş, kendi yerel kasabalımın her kesiminden insanla dünyanın her yerinden bize misafir olan insanlarla köprü olma uğraşı olmazsa olmazım olacak. Bilgi ve tecrübelerimi birleştirdiğimde Göreme için yapamayacağım hiçbir şey yok” açıklamalarında bulundu.

Mehmet Uğur Çakmak Kimdir?

30/03/1976 tarihinde Göreme’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitim hayatını Nevşehir’de tamamlayıp, lisans eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliğinde 1998 yılında tamamladı ve aynı yıl mezun olduğu okul olan Nevşehir lisesinde İngilizce öğretmeni olarak göreve başladı.

1994 yılından beri hediyelik eşya ve gümüş dükkanları işletmekte. Ayrıca 2014 yılında butik otel işletmeciliğine başladı ve A sınıfı acente açıp işletmeye başlayınca 16-17 yıllık öğretmenliğimden istifa etti. Fiilen bütün işletmelerin işvereni olarak çalışma hayatını sürdürüyor. Evli 3 çocuk babası. İngilizce öğretmeni olması ve öğretmenlik yıllarından daha uzun sürede turizmin içinde olması hasebiyle ileri derecede İngilizce biliyor. Kapadokya Göreme Spor’da ve TÜRSAB ta yöneticilik görevlerini de sürdürüyor.