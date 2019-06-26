Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu’ndan LGS de Büyük Başarı

Nevşehir merkezinde 2012 yılında açılarak eğitim-öğretime devam eden Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu her yıl olduğu gibi bu yıl da LGS de çok büyük bir başarıya imza atarak ortaokullar arasında İlimizde “Marka Okul”, İlimizin “Göz bebeği” olduğunu bir kez daha ispat etti.

Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu’ndan LGS de Büyük Başarı
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Açıldığı günden beri sosyal, kültürel ve akademik başarıları ile sürekli gündemde olan ve halkımızın takdirini kazanarak büyük ilgi ve takdire mazhar olan Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu bu yıl da başarısını katlayarak devam ettirdi.

Geçen yıl “nitelikli okullara” (sınavla öğrenci alan okullara) öğrenci yerleştirmede % 28 lik bir dilim yakalayarak ulaşılması zor bir başarıya imza atan okulumuz bu yıl da % 40 lık bir başarıyı garantilemiş gözükmektedir.

Recep KEPENEK     0,2     493,39
Halit BAŞBUĞ        0,38     489,32
Emirhan GÜNEŞ    0,53     487,49

24 Haziranda açıklanan 2019 LGS sonuçlarına göre:
%      1 lik dilimde :3,            

%      5 lik dilimde :11,
%      10 luk dilimde :29,
%      15 lik dilimde :45,
%      20 lik dilimde  :52

Öğrenci kazandırarak ilimiz ortaokulları arasında “Şampiyonluğun En Güçlü Adayı” olduğunu ilan etmiştir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında; gayretleri ile bu büyük başarıya imza atan tüm değerli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize, kıymetli velilerimize ve kendisini İmam Hatip’li olarak gören İmam Hatip’in Başarıları ile gurur duyan gönül dostlarımıza en kalbi duygularımızla, gönülden teşekkür ediyoruz.  


 

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