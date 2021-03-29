Meclis başkanı seçilecek

NEVŞEHİR(MHA) Edinilen bilgiye göre il genel meclisinde meclis başkanı, iki başkan vekili ve iki katip üyenin seçimi de bu oturumlarda seçilecek.

Söz konusu oturumlarda ayrıca Çevre ve Sağlık, İmar ve bayındırlık, Eğitim, Kültür ve Sosyal hizmetler ve Plan ve bütçe komisyonları da yeniden belirlenecek.

İl Encümenine üye seçiminin de yapılacağı il genel meclisi toplantılarında hayırsever Mesut Çetin'in ana okulu binasının yapımı için 480 bin TL bağışta bulunmak istemesi konusu, Kozaklı ilçesine bağlı Dörtyol köyünde küçük sanayi alanı konusu da ele alınacak.