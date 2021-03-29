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Meclis başkanı seçilecek
Nevşehir İl Genel Meclisinin Nisan ayı toplantıları 01 Nisan Perşembe günü başlıyor.
Nevşehir 29.03.2021, 11:20
NEVŞEHİR(MHA) Edinilen bilgiye göre il genel meclisinde meclis başkanı, iki başkan vekili ve iki katip üyenin seçimi de bu oturumlarda seçilecek.
İl Encümenine üye seçiminin de yapılacağı il genel meclisi toplantılarında hayırsever Mesut Çetin'in ana okulu binasının yapımı için 480 bin TL bağışta bulunmak istemesi konusu, Kozaklı ilçesine bağlı Dörtyol köyünde küçük sanayi alanı konusu da ele alınacak.