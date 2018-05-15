'Mazlum Filistin halkının yanındayız

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD’nin provokatif bir şekilde büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının, 55 Filistinlinin yaşamını yitirmesine ve 2 binin üzerinde Filistinlinin de yaralanmasına neden olacak olayların fitilini ateşlediğini kaydeden Eğitim-İş Sendikası Nevşehir İl Başkanı İbrahim Demir, “ABD ve İsrail’in emperyalist çıkarları doğrultusunda Kudüs’ü kullanmaları, barış ve demokrasi yerine bölgesel çatışmaları ve savaşı tırmandıracak, kan ve gözyaşı getirecektir. İnsanlık tarihi bize sömürgecilerin kanla beslendiklerini defalarca göstermiştir. Bu kan ise mazlum halkların kanıdır. Emperyalizme karşı ilk Ulusal Kurtuluş Savaşını vererek, başta Ortadoğu ve Asya halkları olmak üzere, tüm mazlum halklara bağımsızlık ışığını tutmuş olan Türkiye’nin, bugün mazlum Filistin Halkı’yla dayanışma günü olmalıdır. Dün Libya’yı, Tunus’u, Mısır’ı, Irak’ı, Suriye’yi demokrasi ve özgürlük adı altında sömürge cenderesine sokan bugün ise Filistin halkına zulüm uygulayanların hedefi çok açıktır; Ortadoğu’yu sömürü düzeni için dikensiz bir gül bahçesine dönüştürmek. Emperyalizmin bu kanlı oyununu ancak “barış” diyenlerin oluşturacağı güç bozacaktır. Eğitim-İş olarak, Filistin halkına karşı işlediği insanlık dışı suç için İsrail’i ve ABD’yi kınıyor, tüm demokratik kamuoyunu bu zulmü durdurmak için hareket geçmeye çağırıyoruz. Ve bir kez daha haykırıyoruz; Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!” açıklamasında bulundu.