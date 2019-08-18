M.Akif Ersoy Mahallesi-Göre Yolu Arasındaki Yeni Yola Trafik Levhaları Yerleştirildi

Kentin her noktasına kolay ve konforlu ulaşım sağlamak için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam eden Nevşehir Belediyesi’nin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile Göre Yolu Kavşağı arasında alternatif ulaşım güzergâhı olarak devreye soktuğu yol trafiğe açıldı. Kurban Bayramı öncesinde asfalt serimi tamamlanan yolda hafta sonu Nevşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik levhalarının montajı gerçekleştirildi. Levhaların montajı Nevşehir Belediyesi araç filosuna yeni katılan Trafik Levha Direği ve CTP Çakma Makinesi aracılığıyla yapıldı.

Yolun trafiğe açılması ile birlikte şehir merkezinden M. Akif Ersoy Mahallesi, sanayi bölgesi ve Aksaray yoluna gitmek isteyen araçlar sürücüleri bu yolu kullanarak kısa sürede ulaşımlarını gerçekleştirebilecek. Aynı şekilde Aksaray yolu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve sanayi bölgesinden şehir merkezine ve Niğde yoluna gitmek isteyen araç sürücüleri de bu yol sayesinde ulaşım mesafesini önemli ölçüde kısaltacak.