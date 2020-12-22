Mahallelerin Altyapı Sorunlarına Köklü Çözümler Getiriyoruz

Nevşehir’in altyapı ağını güçlendirmek için geçtiğimiz günlerde 3. Büyük altyapı hamlesini başlatan Nevşehir Belediyesi, eski asbestli borular nedeniyle sık sık arızaların yaşandığı bölgelerde altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ekipleri, Güzelyurt Mahallesi’ndeki 221. Sokak’ta çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri burada uzun yıllardır kullanılan ve sık sık arızalardan dolayı su kesintilerine neden olan eski asbestli içme suyu borularını daha sağlıklı ve uzun ömürlü yeni nesil polietilen borular ile değiştirecek.

Yaklaşık 230 metre uzunluğunda içme suyu hattı oluşturacak olan ekipler ayrıca abone bağlantılarını da yenileyecek.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin ardından şehirde yağmur suyu hatlarına büyük önem veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri burada da yağmur suyu hattı oluşturacak.

Gerçekleştirilecek olan çalışmalarla 221.bu bölgeyi modern bir altyapıya kavuşturacak olan Nevşehir Belediyesi, bu sayede altyapıdan kaynaklı su kesintilerini de önlemiş olacak.