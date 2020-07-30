LGS’de İlk 250 Dereceye Giren Öğrencilere Bisiklet Hediyeleri Verildi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’de Nevşehir il merkezinde ilk 250 dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye etti.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen dağıtım tören ile birlikte LGS’de ilk 250 dereceye girerek büyük bir başarı elde eden öğrencilere bisiklet hediye edildi.
Öğrenciler ve velilerin katıldığı törende konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, LGS’nin yanı sıra önümüzdeki günlerde YKS’de de Nevşehir il merkezinde ilk 250 dereceye giren 250 öğrenciye daha bisiklet hediye edeceklerini açıklşadı.
“Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin aydınlık geleceği için, fedakarlıkla çalışacağız” açıklamasını yapan Başkan Rasim Arı, “Gençler bizim her şeyimiz. Onların yaşamında güzelliklerin hakim olması için çalışacağız. Yerel hizmetlerde gençlerin fikirlerine ve sahadan bize iletecekleri bilgilere değer veriyoruz. Önerileri ve fikirleri değerlendirmede titiz davranıyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak gençliğin enerjisinden yararlanacağız.” dedi.