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Lale Caddesindeki Hatalı Parklara Ceza

Lale Caddesi’nde park yasağının bulunduğu yönde araçlarını park eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Nevşehir 09.10.2019, 16:40
Lale Caddesindeki Hatalı Parklara Ceza
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Ziraat Bankası Kavşağı ile Nevşehir Belediyesi önündeki Doyuran Kavşağı arasındaki Lale Caddesi’nde yolun parka yasak olan yönünde araçlarını park eden sürücülere yönelik denetimler sürüyor. Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu, park yasağı uyarı levhalarına rağmen araçlarını yol kenarına park eden sürücülere trafik polislerince para cezası uygulanıyor.

Zabıta ve trafik polislerince yapılan denetimlerin bundan bugünden itibaren daha da sıklaştırılacağı ve hatalı parklara müsaade edilmeyeceği bildirildi.

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