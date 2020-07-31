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Kurban keserken kalp krizi geçiren Sedat İnan vefat etti
NEVŞEHİR’DE KURBAN KESERKEN KALP KRİZİ GEÇİREN 47 YAŞINDAKİ BAYAN KUAFÖRÜ SEDAT İNAN VEFAT ETTİ.
Nevşehir 31.07.2020, 14:16
Edinilen bilgilere göre, bu sabah saatlerinde kurban kesmek için kurban kesim alanına giden Sedat İnan, kurban keserken kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından ilk müdahalenin yapılması sonrasında 112 sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesinde kaldırılan 47 yaşındaki Sedat İnan burada yapılan tüm müdahalelerin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti.