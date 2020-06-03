Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan’dan NEVÜ’ye Ziyaret

Çeşitli programlara katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kendisine eşlik eden Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ile birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’yü ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu’nun karşıladığı Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, ziyaretlerinde üniversite yerleşkesini gezerek üniversite hakkında Rektör Aktekin’den bilgi aldı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezine geçerek burada incelemelerde de bulunan ve üniversitenin diğer sosyal tesislerine dair Rektör Aktekin’den bilgi alan Bakan Yardımcısı Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nevşehir’de düzenlenmesi planlanan bazı ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikleri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliğinde ve ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Üniversite olarak aynı anda bir den fazla bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği Nevşehir’in en büyük Kültür ve Kongre Merkezi ile birlikte diğer sosyal tesislere sahip olduklarını belirten Rektör Aktekin ise, üniversite olarak Bakanlık düzeyinde gerçekleştirilecek her türlü etkinliğe üniversite olarak talip olduklarını söyledi.

Rektör Aktekin ve üniversite yönetimiyle bir süre görüştükten sonra kendisine eşlik eden heyet ile birlikte üniversiteden ayrılan Bakan Yardımcısı Demircan, daha sonra Nevşehir Belediyesi tarafından turizme açılması için son hazırlıkları yapılan dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Demircan son olarak Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesine geçerek burada bulunan Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Türbesinin de bulunduğu müzeyi ziyaret etti.