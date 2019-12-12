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Kuba Camii İbadete açılıyor
Kuba caminde yarın 13 Aralık'ta Cuma namazı kılınacak.
Nevşehir 12.12.2019, 14:37 12.12.2019, 14:41
Son zamanlarda en büyük nüfus yoğunluğuna sahip yerleşim alanlarından olan Mehmet Akif Ersoy mahallesi, TOKİ konutları ve şehirlerarası terminal yakınına inşa edilen cami yapımı tamamlandı. Cami dış cepheye kaplanan doğal taş ve iç süslemeleri ile güzel bir eser haline geldi. Yapılan camide yarın 13 Aralık'ta Cuma namazı kılınacak.
Ürgüp, İltaş köyü nüfusuna kayıtlı Celal Türkegül'ün dernek başkanlığını üstlendiği Kuba Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde yapılmakta olan cami Nevşehir otogar ve Toki konutları yanında bir çok ihtiyaca cevap vereceği ifade ediliyor.
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