Son Dakika

Kuba Camii İbadete açılıyor

Kuba caminde yarın 13 Aralık'ta Cuma namazı kılınacak.

Nevşehir 12.12.2019, 14:37 12.12.2019, 14:41
Kuba Camii İbadete açılıyor
banner230

Son zamanlarda en büyük nüfus yoğunluğuna sahip yerleşim alanlarından olan Mehmet Akif Ersoy mahallesi, TOKİ konutları ve şehirlerarası terminal yakınına inşa edilen cami yapımı tamamlandı. Cami dış cepheye kaplanan doğal taş ve iç süslemeleri ile güzel bir eser haline geldi. Yapılan camide yarın 13 Aralık'ta Cuma namazı kılınacak. 

Ürgüp, İltaş köyü nüfusuna kayıtlı Celal Türkegül'ün dernek başkanlığını üstlendiği Kuba Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde yapılmakta olan cami Nevşehir otogar ve Toki konutları yanında bir çok ihtiyaca cevap vereceği ifade ediliyor. 

Dernek ve cami ismi Suudi Arabistan'ın Medine şehri sınırları içerisinde bulunan Kuba Mescidinden esinlenerek belirlenmiş. Yapılan cami 6 ila 10 bin arası yakın nüfusa hitap edeceğini belirten Kuba Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkan ve üyeleri hayırlarını esirgemeyen, yardımda bulunan herkese teşekkür ettiler.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
hafif yağmur
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:40
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@