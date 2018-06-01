Kozaklı İlçe Emniyet Amirliğimizden Başarılı Çalışmalar

-Durumundan şüphelenerek yapılan GBT sorgulamasında arama kararı ile arandığı tespit edilen F.K. isimli şahıs ekiplerimizi fark ettiğinde kovalamaca sonucu yakalanan ve “ Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiye Hürriyetinden Yoksun Kılma” ve “Cezaevi Firarisi” suçlarından olarak aranan şahıs yakalanarak “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kasten Yaralama” suçlarından da işlem yapılarak Adli Makamlara sevk edilmiş,

-Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak* suçundan “Yakalama Kararı” ile aranan M.D.; yakalanmış işlemlerinin ardından sevk edilmiş olduğu Mahkeme tarafından ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır.

-21.05.2018 tarihinde Kozaklı aydınlatma direklerine ait bakır elektrik kablolarının çalınması olayı ile ilgili KGYS-MOBESE kayıtlarının titiz ve detaylı incelenmesi sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirilen şahıslar O.A.S., M.T., T.S. ve C.K. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısının bilgisi dahlinde yakalanmış, Adli işlemlerinin ardından sevk edilmiş oldukları Mahkemece Adli Kontrol Şartı İle Serbest bırakılmışlardır.

Kozaklı İlçe Emniyet Amirliğimiz Tüm Personelini Başarılı Çalışmalarından Dolayı Emniyet Müdürümüz Mehmet ARTUNAY Tebrik ederek başarılar diledi.

Güvenli Şehir… Nevşehir…