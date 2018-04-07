"Koşabiliyorken Koş" Projesi kapsamında vadi yürüyüşü düzenlendi

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 7 Nisan 2018 Cumartesi Günü Saat 09.00 da Kızılçukur Vadisinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız Spor Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen ‘’KOŞABİLİYORKEN KOŞ ‘’ projesi kapsamında vadi yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş Kızılçukur Vadisi girişinden başlayıp Çavuşinde sona erdi. Personel, sporcular, veliler ve halkımızın katıldığı Koşabiliyorken Koş Vadi yürüyüşüne yaklaşık 200 kişi katıldı.

Katılımcılara vadi yürüyüşü sonunda kek ve meyve suyu ikram edilerek, düzenlenmiş olan vadi yürüyüşünden memnuniyetlerini ve Koşabiliyorken Koş projesinden dolayı teşekkürlerini dile getirdiler.

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ilimiz ve ilçelerimizde düzenlenen Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında tüm halkımızı tesislerde antrenörler eşliğinde spor yapmaya bekliyor