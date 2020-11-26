Korona’ya Karşı Nevşehir Kabak Çekirdeği…

NTB’DEN SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

Nevşehir Devlet hastanesinde sağlık çalışanlarına Nevşehir kabak çekirdeği dağıtıldı.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay’ı makamında ziyaret ederek, Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere hazırladıkları Nevşehir kabak çekirdeklerini teslim etti.

Salaş: “Bir avuç Nevşehir kabak çekirdeği her derde deva…”

Korona virüsle mücadelede Nevşehir'de bu zorlu süreci başarılı bir şekilde omuzladığı için İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay’a teşekkür eden Başkan Salaş, “Bağışıklık sistemimizin güçlenmesinin çok önemli olduğu bu zamanlarda ancak Nevşehir Kabak çekirdeği dağıtarak sağlık personelimizin yanında olabiliriz diye düşündük. Bu sebeple Ticaret Borsamız tarafından coğrafi işareti alınan Nevşehir kabak çekirdeğinin hastanede görevli sağlık çalışanlarına dağıtılması için size takdim ediyoruz. Afiyetle sağlıklı günlerde tüketin.” dedi.

Hastanede görevli tüm sağlık çalışanlarına da çalışmalarında kolaylıklar dileyen Salaş, "Nevşehir Devlet Hastanesinde çalışan, özellikle korona virüsle karşı karşıya kalan personellere destek amacıyla kabak çekirdeği dağıtımı yaptık”. dedi.

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Ünlübay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilimize özgü ve besin değeri oldukça yüksek olan “Kabak Çekirdeği’nin” Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) tarafından tescillenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ünlübay, Nevşehir kabak çekirdeğinin riskli birimlerde çalışan sağlık personeline dağıtılacağını belirterek, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'a teşekkür etti.

NTB’DEN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

Nevşehir KYK yurdunda görevli personellere ve karantinada kalanlara Nevşehir kabak çekirdeği dağıtıldı.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’i ziyaret ederek, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda görevli personellere ve karantinada kalanlara dağıtılmak üzere hazırladıkları Nevşehir kabak çekirdeklerini teslim etti.

Ziyarette Coğrafi işaretli Nevşehir Kabak çekirdeği hakkında İl Müdürü Özdemir’e bilgi veren Meclis Başkanı Havalı; “Yüksek miktarda çinko içeren Nevşehir’in meşhur kabak çekirdeği, bağışıklık sistemini güçlendirir ve virüslerin vücudunuza girmesini önleyerek soğuk algınlığı gibi hastalıkların önüne geçer.

Dolayısıyla bugünlerde koronavirüsten dolayı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için coğrafi işaretli Nevşehir kabak çekirdeğine ciddi bir talep var." dedi.

Meclis Başkanı Havalı, bu zor günlerde KYK yurdunda görev yapan personellere ve KYK’da izole olarak karantina altında kalanlara dağıtılmak üzere hazırladıkları coğrafi işaretli Nevşehir kabak çekirdeklerini teslim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’de, NTB Meclis Başkanı Mehmet Havalı’ya ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür etti.