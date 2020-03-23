Koronavirüs Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda; Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla yayımlanan genelgeler ve bu hususta Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda alınan tedbirlerin uygulanması ve yapılan çalışmalar ile 65 yaş ve üstü kişilerle kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasına sınırlama getirilmesi ve ikametlerinden ayrılmamaları nedeniyle, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmaları ve ilgili daire müdürlerinin alacağı tedbirlerin koordinasyonunda her hangi bir aksaklığa meydan verilmesi için bilgi alışverişinde bulunarak, genel değerlendirilmelerde bulunuldu.

Vali İlhami Aktaş’ın başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Abak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin, Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Vakfı Müdürü Hüsamettin Ellialtı, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Halil Temiz, AFAD Müdürü Ömer Kaman ve İdari ve Denetim Müdürü Şenol Baytar katıldı.