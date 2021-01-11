Korona'dan hayatlarını kaybedenler için mevlid-i şerif okundu

NEVŞEHİR(MHA) Tüm dünyada etkili olan Covid-19 pandemisine karşı maske, mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cuma namazı öncesi Şifa Camii’nde başlayan programda, Nevşehir İl Müftülüğü ilahi grubu tarafından Mevlid-i Şerif, Kur’an-ı Kerim ve salâvatlar okundu.

Yapılan hatm-i şeriflerin duası İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından yapılarak, başta sağlık çalışanları olmak üzere Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ruhlarına bağışlandı.

Kılınan Cuma namazı sonrası Nevşehir Belediyesi ve hayırseverler tarafından cami çıkışında verilen ikramların ardından program sona erdi.