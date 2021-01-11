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Korona'dan hayatlarını kaybedenler için mevlid-i şerif okundu
Nevşehir İl Müftülüğü tarafından Şifa Camii’nde başta sağlık çalışanları olmak üzere koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi.
Nevşehir 11.01.2021, 10:35
NEVŞEHİR(MHA) Tüm dünyada etkili olan Covid-19 pandemisine karşı maske, mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Yapılan hatm-i şeriflerin duası İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından yapılarak, başta sağlık çalışanları olmak üzere Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ruhlarına bağışlandı.
Kılınan Cuma namazı sonrası Nevşehir Belediyesi ve hayırseverler tarafından cami çıkışında verilen ikramların ardından program sona erdi.