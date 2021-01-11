Son Dakika

Korona'dan hayatlarını kaybedenler için mevlid-i şerif okundu

Nevşehir İl Müftülüğü tarafından Şifa Camii’nde başta sağlık çalışanları olmak üzere koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi.

Nevşehir 11.01.2021, 10:35
Korona'dan hayatlarını kaybedenler için mevlid-i şerif okundu
banner230

NEVŞEHİR(MHA) Tüm dünyada etkili olan Covid-19 pandemisine karşı maske, mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

Cuma namazı öncesi Şifa Camii’nde başlayan programda, Nevşehir İl Müftülüğü ilahi grubu tarafından Mevlid-i Şerif, Kur’an-ı Kerim ve salâvatlar okundu.  

Yapılan hatm-i şeriflerin duası İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından yapılarak, başta sağlık çalışanları olmak üzere Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ruhlarına bağışlandı. 

Kılınan Cuma namazı sonrası Nevşehir Belediyesi ve hayırseverler tarafından cami çıkışında verilen ikramların ardından program sona erdi. 

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@