Kıyaslama ziyaret kapsamında iki borsanın yıl boyunca elde ettiği veriler değerlendirilerek, gelişime açık olan yönleri ele alındı. İki borsanın Kalite ve TOBB Akreditasyon sistemi dahilinde yapmış olduğu iyi uygulamalar paylaşılarak karşılaştırıldı ve sonuçlar değerlendirildi. Toplantı Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'ın, ziyaretin anısına Konya Ereğli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Ünlü'ye hediye takdimi ile son buldu. Borsalar arası işbirliği konularının görüşüldüğü ziyaretin ardından NTB Başkanı İbrahim Salaş, konuk Konya Ereğli Ticaret Borsası heyetini onuruna Çavuşin'de düzenlediği yemekte ağırladı.
Konya Ereğli Ticaret Borsası'ndan Nevşehir Ticaret Borsası’na ziyaret
Konya Ereğli Ticaret Borsası, TOBB akreditasyon sistemi çerçevesinde kıyaslama faaliyetlerinde bulunmak üzere Nevşehir Ticaret Borsasını (NTB) ziyaret etti.
Kıyaslama ziyaret kapsamında iki borsanın yıl boyunca elde ettiği veriler değerlendirilerek, gelişime açık olan yönleri ele alındı. İki borsanın Kalite ve TOBB Akreditasyon sistemi dahilinde yapmış olduğu iyi uygulamalar paylaşılarak karşılaştırıldı ve sonuçlar değerlendirildi. Toplantı Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'ın, ziyaretin anısına Konya Ereğli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Ünlü'ye hediye takdimi ile son buldu. Borsalar arası işbirliği konularının görüşüldüğü ziyaretin ardından NTB Başkanı İbrahim Salaş, konuk Konya Ereğli Ticaret Borsası heyetini onuruna Çavuşin'de düzenlediği yemekte ağırladı.
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