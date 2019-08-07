Konya Ereğli Ticaret Borsası'ndan Nevşehir Ticaret Borsası’na ziyaret

Konya Ereğli Ticaret Borsası, temel yeterlilikler ve temel hizmetler konularında kıyaslama çalışmalarında bulunmak üzere Nevşehir Ticaret Borsasını (NTB) ziyaret etti. Konya Ereğli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Ünlü ve beraberindeki borsa heyetini, Nevşehir Ticaret Borsası bina girişinde Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Seçen, Yücel Erdoğan, Meclis Üyesi Sunay Özdemir, Genel Sekreter Uğur Aydoğan karşıladılar. Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Konya Ereğli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Ünlü ve beraberindeki borsa üyelerini makamında ağırlayarak bir süre görüştü. Ardından Nevşehir Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleşen kıyaslama ziyaretine; NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, NTB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, NTB Genel Sekreteri Uğur Aydoğan’ın yanı sıra Konya Ereğli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Ünlü ve borsa üyeleri hazır bulundu. Ziyarette Nevşehir Ticaret Borsasının faaliyetleri ve Akreditasyon ve diğer borsacılık hizmetleri yerinde görülerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon kapsamında olan iyi uygulamalar ve çalışmalar hakkında Konya Ereğli Ticaret Borsası ile bilgi paylaşımı yapıldı.

Kıyaslama ziyaret kapsamında iki borsanın yıl boyunca elde ettiği veriler değerlendirilerek, gelişime açık olan yönleri ele alındı. İki borsanın Kalite ve TOBB Akreditasyon sistemi dahilinde yapmış olduğu iyi uygulamalar paylaşılarak karşılaştırıldı ve sonuçlar değerlendirildi. Toplantı Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'ın, ziyaretin anısına Konya Ereğli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Ünlü'ye hediye takdimi ile son buldu. Borsalar arası işbirliği konularının görüşüldüğü ziyaretin ardından NTB Başkanı İbrahim Salaş, konuk Konya Ereğli Ticaret Borsası heyetini onuruna Çavuşin'de düzenlediği yemekte ağırladı.

