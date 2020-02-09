Kol kemiği çatlatan öğrenciye belediyeden çorba ikramı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi, buzlu yolda kayıp düştüğü için kol kemiği çatlayan üniversite öğrencisinin evine kelle paça çorba ile yoğurt ve süt gönderdi.

Yoldaki buzlanma nedeniyle düşerek kol kemiğinin çatladığını belirten bir üniversite öğrencisi, sosyal medya hesabından Nevşehir Belediyesine mesaj yazarak, kar ve buzun temizlenmesini istedi.

Belediye de sosyal medya üzerinden öğrenciye yanıt vererek, üniversite etrafındaki yol temizleme çalışmasının hızlandırıldığını kaydetti.

Belediye ayrıca öğrencinin adresine kelle paça çorba, süt ve yoğurt gönderdi. Öğrenci, kendisine gönderilen ikramların fotoğrafını çekerek "Nevşehir Belediyesi sen nasıl bir kralsın" notuyla paylaştı.

Belediyenin jestine sosyal medyadan da çok sayıda övgü geldi.