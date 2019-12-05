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Kocatepe Kahve Evi Türk kahvesi tutkunlarını unutmadı

5 Aralık günü Dünya Türk Kahvesi günü olarak kutlanıyor. Kocatepe Kahve Evi 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi gününde Türk Kahvesini ücretsiz olarak kahve severlere ikram etti

Nevşehir 05.12.2019, 20:07
Kocatepe Kahve Evi Türk kahvesi tutkunlarını unutmadı
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Bugün Dünya Türk Kahvesi günü!

Pürüzsüz köpüğü ve eşsiz kokusuyla kültürümüzün vazgeçilmezi olan Türk kahvesi için bugün önemli bir gün. Kocatepe kahve Evi ve Gazi üniversite çabaları ile dünya Türk kahvesi günü UNESCO ya kabul ettirilmişti.

Türk kahvesi ve onun değişmez geleneğinin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilmesinin yıl dönümünü Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutluyoruz.

Kocatepe Kahve Evi 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü nedeniyle Nissara AVM çalışanlarına ve müşterilerine Türk Kahvesi ikramında bulundu.

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