Kocatepe Kahve Evi Türk kahvesi tutkunlarını unutmadı

Bugün Dünya Türk Kahvesi günü!

Pürüzsüz köpüğü ve eşsiz kokusuyla kültürümüzün vazgeçilmezi olan Türk kahvesi için bugün önemli bir gün. Kocatepe kahve Evi ve Gazi üniversite çabaları ile dünya Türk kahvesi günü UNESCO ya kabul ettirilmişti.

Türk kahvesi ve onun değişmez geleneğinin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilmesinin yıl dönümünü Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutluyoruz.

Kocatepe Kahve Evi 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü nedeniyle Nissara AVM çalışanlarına ve müşterilerine Türk Kahvesi ikramında bulundu.