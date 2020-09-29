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Kocatepe Kahve Evi'nden Azerbaycan’a Destek

Nevşehir Nissara AVM’de hizmet vermekte olan Kocatepe Kahve Evinden Azerbaycan’a Bayraklı Destek

Nevşehir 29.09.2020, 19:50 29.09.2020, 20:09
Kocatepe Kahve Evi'nden Azerbaycan’a Destek
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Ermenistan'ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için Nevşehir Nissara AVM’de hizmet vermekte olan Kocatepe Kahve Evi  iş yerine Azerbaycan ve Türk Bayraklarını birlikte astı.

TOLİ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çiçekli, Azerbaycan biz, biz Azerbaycan’ız, kardeşlerimizin her zaman yanındayız dedi. Çiçekli, “ Ermenistan’ın kardeş ülkemiz Azerbaycan’a karşı saldırılarını bizler de kınıyoruz. Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajımızı vermek için Kocatepe Kahve Evi’ne Türk bayrağımız ile birlikte kardeş ülkemiz Azerbaycan bayrağımızı asmaktan onur duyuyoruz” dedi.

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