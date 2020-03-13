Kocatepe Kahve Evi, korona virüse karşı dezenfekte edildi

Kocatepe Kahve Evi korona virüse karşı alınan tedbirler karşısında müşterilerin hijyen bir ortamda bulunması amacıyla dezenfekte edildi. Kocatepe Kahve Evi sabah açılış saatinin öncesinde uzman ekipler tarafından dezenfekte edilmesinin yanı sıra kafe içerisinde bulunan masa ve sandalyelerde özel losyon ile dezenfekte edildi. İşletme sahibi Mustafa Çiçekli yaptığı açıklamada misafirlerimizi tamamen hijyenik bir ortamda ağırlıyoruz dedi.

Çiçekli, “ Kocatepe Kahve Evi olarak korona virüse karşı almış olduğumuz tedbirler kapsamında iş yerimizin açılış saatinin hemen öncesinde her sabah dezenfekte işlemlerimizi yapıyoruz. Bunun yanı sıra kafemizde bulunan masa ve sandalyeler de özel losyon ile siliniyor. Misafirlerimizi son derece hijyenik bir ortamda ağırlıyoruz. Tüm misafirlerimiz gönül rahatlığı ile çayını ve kahvesini içebilirler” diye konuştu.