Kızılırmak görüntülü düğün fotoları revaçta

NEVŞEHİR(MHA) Hafta sonlarında sadece Nevşehir’den değil çevre illerden de yüzlerce insanı ağırlayan Avanos ilçesinde bulunan tahta köprü de, Kızılırmak kenarında dünya evine girdiği eşiyle birlikte Kızılırmak görüntülü fotoğraf çektiren yeni gelinlerin ortaya çıkardığı ilginç pozları da yeni edinilen gelenekleri kadar dikkat çekici.

İlimizde düğün çekimi yapan stüdyoların düğün esnasında bölgenin tarihi ve turistik merkezlerini gezdirip özel fotoğraf kareleri yakalamaya çalıştıkları mekanların arasına son dönemlerde Avanos’ta eklendi.