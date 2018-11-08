Kızılay Şube Başkanı Civelek, Borsa Başkanı Salaş'ı ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanlığı görevine getirilen Ercan Civelek, Başkan Yardımcısı Gürbüz Dinç ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Daldiken, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş´a iadei ziyarette bulundu.

Kızılay Nevşehir Şubesi Başkanı Ercan Civelek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ile görüşerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgi veren Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, Siyasi, “Parti ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, Kızılay hakkında olumlu veya olumsuz görüşleri alıyoruz ve eleştirileri değerlendiriyoruz, Borsanızdan gördüğümüz desteklere de teşekkür etmek istiyoruz” dedi.

Borsa Başkanı İbrahim Salaş da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek her zaman Kızılay’ın yanında olduklarını ve desteklemeye devam edeceklerini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.