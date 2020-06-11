Kızılay Şube Başkanı Civelek, Borsa Başkanı Salaş'ı ziyaret etti

Nevşehir Kızılay Şube Başkanı Ercan Civelek, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

Kızılay’ın Nevşehir’deki çalışmaları ve faaliyetlerinden bahseden Nevşehir Kızılay Şube Başkanı Ercan Civelek, Borsanızdan gördüğümüz desteklere de teşekkür etmek istiyoruz dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren NTB Başkanı İbrahim Salaş ise, 1868 yılından bu yana ulusal ve uluslararası alanda her türlü koşulda insanların acısını hafifletmeye çalışan ve hizmetlerinde hiçbir çıkar gözetmeyen Türk Kızılayı, ülkemizin en köklü ve güçlü yardım kuruluşudur. Nevşehir Ticaret Borsası olarak medar-ı iftarımız olan Türk Kızılayı'mızın Nevşehir Şube Başkanı ve yönetimine yeni dönemde başarılar diler. Borsamız olarak ortak projelerde bulunmaktan onur duyacağımızı belirtmek isterim” temennilerinde bulundu.

Ziyarete, Genç Kızılay gönüllüleri de eşlik etti.