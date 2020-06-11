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Kızılay Şube Başkanı Civelek, Borsa Başkanı Salaş'ı ziyaret etti
Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve Şube Denetmeni Nadi Tolga İkizoğlu Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'ı makamında ziyaret etti.
Nevşehir 11.06.2020, 09:23
Nevşehir Kızılay Şube Başkanı Ercan Civelek, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.
Kızılay’ın Nevşehir’deki çalışmaları ve faaliyetlerinden bahseden Nevşehir Kızılay Şube Başkanı Ercan Civelek, Borsanızdan gördüğümüz desteklere de teşekkür etmek istiyoruz dedi.
Ziyarete, Genç Kızılay gönüllüleri de eşlik etti.