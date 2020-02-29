Kitaplar Üzerine Söyleşi

Yazar Aytekin yazarlık deneyimlerini anlattığı konuşmasında kitap okuma alışkanlığına nasıl başladığını anlatarak, ilkokula gittiğimiz yıllarda şimdiki gibi akıllı telefon, bilgisayar ve çeşitli aygıtlar ve dolayısıyla bilgisayar oyunları da yoktu. Sokakta oynadığımız oyunlarda zekâmızı ve becerilerimizi geliştirmeye yönelikti. O yıllarda öğretmenlerimiz bizleri haftanın belirli günlerinde halk kütüphanesine götürtürlerdi. Babam da kitap, gazete ve dergi okurdu. Ben de böyle bir ortamda okuma alışkanlığı kazandım. Kendinizi geliştirmenin, iyi ifade edebilmenin, toplumda örnek kişiler olmanın yolu çok çalışmak ve kitaplar okumaktır. Kitaplar bizim görmediğimiz, gezmediğimiz, bilmediğimiz yerlere götürür, bilgiler verir, heyecan katar. Çok kitap okuyun, farklı yazarları okuyun, kendi yaş, seviye ve ilgi alanınıza göre kitaplar okuyun”, dedi.

Yazar Aytekin söyleşi sonrasında öğrenciler “Mutluluk Rüzgârı” isimli hikâye kitabını imzaladı. Okul Müdürü Erdal Şahin, müdür yardımcısı, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Derinkuyu da kitap etkinliği düzendi