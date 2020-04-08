Kırmızı mercimek ve fasulye tohumu dağıtımı yapılıyor

NEVŞEHİR(MHA) Bu kapsamda ilimiz için projelendirilen 8.000 dekar alanda kuru fasulye üretimi ve 5.000 dekar alanda kırmızı mercimek üretimi gerçekleştirilecek.

Kuru fasulye üretimi için temin edilen 80 ton tohumun dağıtımı, ilimizde 19 yıldır patates siğili hastalığı nedeniyle karantina uygulanmakta olan merkez ilçe kasaba ve köyleri ile Derinkuyu ilçe merkezi, köy ve kasabalarında karantina alanı büyüklüğü dikkate alınarak yapılmakta.

Yine ilimize tahsisi yapılan 65 ton kırmızı mercimek tohumunun ise havza bazlı destekleme modeli kapsamında olan Kozaklı ve Hacıbektaş ilçelerinde dağıtımı planlandı. Tohumlar ilgili ilçe müdürlükleri kontrolünde yapılan duyurular sonucu üreticilerden gelen talepler doğrultusunda oranlanarak dağıtımı planlandı.

Yıl boyu proje kapsamındaki baklagil üretim alanları da dahil olmak üzere tüm üretim alanlarında kontroller, hastalık-zararlı taramaları ve teknik destek hizmetleri sürdürülecek.