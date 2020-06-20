Kırmızı Beyazlı Ekipte Gözler TFF’de

Nevşehir Belediye Spor yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu 25 Haziran tarihinde vereceği kararı bekler iken, kırmızı beyazlı ekip teknik Direktörü Taner Öcal yönetimimde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman ile hazırlıklarında devam ediyor. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman Oyuncuların, kuvvet, dayanıklılık ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenmanlar çift kale maç ile tamamlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İkinci, Üçüncü ve Bölgesel Lig ile ilgili kararını 25 Haziranda yapacağı toplantının sonunda açıklayacak.