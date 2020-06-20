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Kırmızı Beyazlı Ekipte Gözler TFF’de
TFF 3.lig 3. Gurupta mücadele eden temsilcimiz Nevşehir Belediye Spor başta olmak üzere 3’üncü lig takımları TFF’nin alt ligler konusunda 25 Haziran tarihinde yapacağı toplantı sonrası vereceği kararı dört gözle bekliyor.
Nevşehir 20.06.2020, 09:15
Nevşehir Belediye Spor yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu 25 Haziran tarihinde vereceği kararı bekler iken, kırmızı beyazlı ekip teknik Direktörü Taner Öcal yönetimimde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman ile hazırlıklarında devam ediyor. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman Oyuncuların, kuvvet, dayanıklılık ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenmanlar çift kale maç ile tamamlıyor.