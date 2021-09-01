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Kılıçdaroğlu Nevşehir'e geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 02 Eylül Perşembe günü Nevşehir'e geliyor.
Nevşehir 01.09.2021, 15:09
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir programına Derinkuyu ilçesinde tarımsal sulama yapan Çiftçilerin sorunlarını dinleyerek başlayacak olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda oda meclis üyeleri, meslek odaları temsilcileri ve yatırımcı iş insanlarıyla bir araya gelecek.
Kılıçdaroğlu muhtarlar derneği lokalinde taksici esnafıyla da çay molasında bir araya geldikten sonra akşam saatlerinde Nevşehir'den ayrılacak.