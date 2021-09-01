Kılıçdaroğlu Nevşehir'e geliyor

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir programına Derinkuyu ilçesinde tarımsal sulama yapan Çiftçilerin sorunlarını dinleyerek başlayacak olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda oda meclis üyeleri, meslek odaları temsilcileri ve yatırımcı iş insanlarıyla bir araya gelecek.

Saat 14.00 da Kapadokya kültür ve sanat merkezinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları ile bir araya gelecek olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu buradaki toplantının ardından Atatürk bulvarı üzerinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

Kılıçdaroğlu muhtarlar derneği lokalinde taksici esnafıyla da çay molasında bir araya geldikten sonra akşam saatlerinde Nevşehir'den ayrılacak.