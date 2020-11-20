Kayseri İlinden Çalınan Araç İlimizde Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından araç durdurulmaya çalışılmış, araç dur ihtarına uymayarak, ekip aracının üzerine doğru sürerek kaçmaya başlamış, araç 15 Temmuz Mahallesi bağlık alanda aracı terk eden şahıslar yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınmışlar, şüpheli şahısların yakalanması yapıldığı esnada mukavemet göstererek direnmişler.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 1997 doğumlu H.U. 1997 doğumlu O.A. ve 1987 doğumlu M.Ö. isimli şahıslar hakkında Görevli Memura Mukavemette Bulunmak ve Oto Hırsızlığı suçundan Adli işlemleri bitimi sevk edilmiş oldukları makamlarca M.Ö. ve O.A. isimli şahıslar ifadesinin ardından, H.U. isimli şahıs ise mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

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