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Kayseri İlinden Çalınan Araç İlimizde Kovalamaca Sonucu Yakalandı
17.11.2020 tarihinde müşteki B.Y. isimli şahsa ait 38 plakalı aracın üç şahıs tarafından çalınarak 19.11.2020 tarihinde ilimize geldiğinin bilgisi eldi edilmesi üzerine;
Nevşehir 20.11.2020, 16:10
Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından araç durdurulmaya çalışılmış, araç dur ihtarına uymayarak, ekip aracının üzerine doğru sürerek kaçmaya başlamış, araç 15 Temmuz Mahallesi bağlık alanda aracı terk eden şahıslar yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınmışlar, şüpheli şahısların yakalanması yapıldığı esnada mukavemet göstererek direnmişler.
Foto: Arşiv