Kayaşehir; Kapadokya Turizminin Merkezi Olmalıdır

Başkan Urgenç açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

“Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Bey’i tebrik ediyorum.

Espri ile de olsa Kapadokya tartışmasını Nevşehir’i merkez yaparak sonlandırmıştır.

Tartışmaya çevre şehircilik bakanı ve Kayseri belediye başkanını, Kayseri milletvekillerini de dahil ederek Erciyes’e dikkat çekmiştir.

Hatta çevre şehircilik bakanının Rasim Bey’i Erciyes’e davet edeceğiz. Oradan Erciyes’in Kayseri’ye ait olduğunu tekrarlatacağız. Sözü bence amacın hasıl olduğunu gösteriyor.

Nevşehirli ve Kayserili açısından,

Bu şu anlama gelmektedir. Erciyes ne kadar Kayseri ile özdeşleşmişse Kapadokya ismi de Nevşehir’le özdeşleşmiştir.

Bu işlere Nevşehir’e artık karışmayın.

Ve bizden habersiz Nevşehir’de iş çevirmeyin. Demektir.

Turizmin şekillenmesinde ortak programlar yapmakta yarar vardır.

Erciyes’te kayak turizmi ile Nevşehir’deki gün sayısını artırarak entegre çalışma yapılmalıdır.

Bir uyarı yapmakta yarar görüyorum;

Bu Bilgi

Hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Kapadokya; Nevşehir’i merkez alan Kayseri, Aksaray, Yozgat, Niğde illerinin bulunduğu bölgenin antik çağdaki adıdır. Turizm açısından Kapadokya ismi kullanılabilir. Ancak biz coğrafyayı vatanlaştırarak Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Yozgat yapmışız.

Somut bir atılımla Kapadokya turizminin merkezini Kayaşehir yapmalı ve buradan başlatmalıyız.

Nevşehir’deki rehber ve turizm acentalarına ilk şart Kayaşehir’i ve kaleyi koymalıyız.”

Tayfur Urgenç

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı