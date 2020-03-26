Kartlı sisteme geçiş için hazırlıklar sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Şehir içi ulaşımda kullanılan toplam 74 adet otobüste kullanılması planlanan kartlı sistem ile ilgili bu uygulamaya daha önce geçen çevre illerden de bilgi ve deneyimlerinden faydanılacağını belirten Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Düzgün, gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte en kısa zamanda uygulamaya geçileceğini söyledi.

Söz konusu uygulamanın toplam maliyetinin 2 Milyon TL civarında olması bekleniyor.