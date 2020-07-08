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Karpuz Festivali!
Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Yaz Kursları her hafta farklı bir etkinlikle devam ediyor.Bu haftaki yaz etkinliği “KARPUZ FESTİVALİ”.
Nevşehir 08.07.2020, 13:47
Yaz etkinliklerinde çocuklar dikkat çalışmalarına katılarak dikkat ve koordinasyon becerilerini geliştirdiler.
Karpuz temalı yelpazeler ve taçlar hazırlayan öğrencilerimiz cup cakeler hazırlayarak Karpuz Festivaline katıldılar.
Her anlarını dolu dolu, yenibeceriler geliştirerek öğrenen öğrencilerimizin mutlulukları gözlerinden okunuyor.
“Mutlu çocukların okulu Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.”