Karla mücadele ekipleri yoğun mesai harcıyor
Kar Yağışı Başladığı İlk Andan İtibaren Hızla Sahaya Çikan Ve Şehrin Dört Bir Yanında Görev Yapan Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, Şehir İçi Ulaşımda Sorun Yaşanmaması İçin Büyük Mücadele Veriyor. Gerçekleşen Çalişmalar Sonucu Şehir İçi Ulaşımı Sağlayan Ana Arterler Başta Olmak Üzere Cadde Ve Sokaklar Kar Kürüme Araçları İle Baştan Aşağı Temizleniyor.
Kar yağışı başladığı ilk andan itibaren hızla sahaya çıkan ve şehrin dört bir yanında görev yapan Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, şehir içi ulaşımda sorun yaşanmaması için büyük mücadele veriyor. Gerçekleşen çalışmalar sonucu şehir içi ulaşımı sağlayan ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklar kar kürüme araçları ile baştan aşağı temizleniyor.
Karla mücadele çalışmaları kapsamında çok sayıda personel, kar kürüme, tuzlama ve iş makinesi ile şehrin çeşitli mahallelerinde kar temizliği yapan belediye ekipleri, sabah saatlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Üniversite içerisinde de kar temizliği yapan ekipler, karla temizliği çalışmalarının gün boyu çeşitli mahallelerde sürdürecek.