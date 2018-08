Kardelen’de Üniversite Hazırlık Kursları Başladı

Sosyal ve akademik yönlerden elde ettiği başarılarla kamuoyunun gündeminden düşmeyen ve “Nevşehir’in Lider Eğitim Kurumu” olma özeliği ile her kesimin takdirini kazanan Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesinde 12. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen kurs programı başladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert, “Her biri alanında uzman, hem dershane hem de okul deneyimine sahip lider eğitim kadromuz rehberliğinde üniversite hazırlık kurslarımız başlamıştır. Her yıl olduğu gibi bu yılda da öğrencilerimizin akademik yönden her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla bu kurslarımızı düzenlemekteyiz. Nevşehir’de üniversite sınavlarına hazırlık aşamasında en iyi ortama sahip olan kurslarımızın planlanmasında öğrencilerimizin maksimum düzeyde verim elde etmesini amaçladığımız için tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda da kurslarımıza gelen öğrencilerimizin ekstradan özel derse ihtiyaçları kalmayacak olup programlarımız sürecin sonuna kadar aynı titizlikle devam edecektir.” dedi.