Kardelen, Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Hazır!

Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi 17 Eylül tarihinde başlayacak olan 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarını tamamlayıp heyecanla öğrencilerini beklemeye başladı. Yenilenen kampüsü ve öğrencilerine sunduğu her türlü sosyal-sportif imkan ile bu yıla da her yıl olduğu gibi iddialı bir şekilde girecek olan Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesinde geri sayım başladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert, "Kurum olarak yeni eğitim-öğretim yılının hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktayız. Her yıl olduğu gibi bu yılda da gerek akademik gerekse sosyal anlamda Nevşehir'in öncü kurumu olma hedefindeyiz. Her biri alanında uzman hem dershane hem de okul deneyimine sahip lider eğitim kadromuzla ve halı saha, basketbol sahası gibi bu yıl kurumumuza kazandırılan pek çok sosyal tesis ile öğrencilerimizi akademik ve sosyal anlamda en etkili şekilde eğitebilmenin gayesindeyiz. Şampiyonların ilk tercihi haline gelen kurumumuzda bu yıl eğitim-öğretime başlayacak olan yeni öğrencilerimizi de heyecanla beklemekteyiz. 2018-2019 eğitim yılında tüm meslektaşlarıma ve tüm öğrencilere kendi adıma ve kurumum adına başarılar diliyorum." dedi.