Kardelen Koleji’nden “10 Kasım ve Atatürk” Resim Sergisi

Ebediyete intikalinin 80. Yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak amacıyla Kardelen Koleji Görsel Sanatlar Öğretmeni eşliğinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Sergisi hazırlandı. Sergide birbirinden farklı 20 tane Atatürk silueti yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir.” Sözünden hareketle Atatürk’ün hatırasının yaşatılmasının yanı sıra sanatın da önemine dikkat çekmek amacıyla açılan sergi çok beğenildi.

Kardelenli öğrenciler de sergide yer alan eserleriyle fotoğraf çektirdi.