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Kardelen'den Velilerine Online Seminer
Türkiye 1.lerinin Okulu Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesinde, velilere yönelik, Klinik Psikolog İzzet Özer tarafından "Pandemi Sürecinde Evdeki Başarı Pusulası" konulu seminer düzenlendi.
Nevşehir 27.11.2020, 00:51
bir şekilde ve yoğun katılımla gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İlerleyen günlerde gerek velilerimize gerekse öğrencilerimize yönelik düzenleyeceğimiz etkinlikler kaldığı yerden devam edecektir. Konferansımızı gerçekleştiren Sayın İzzet Özer başta olmak üzere katılımlarıyla bizleri onurlandıran velilerime kendi adıma ve kurumum adına teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum. " dedi.