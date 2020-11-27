Kardelen'den Velilerine Online Seminer

Microsoft Teams kanalıyla gerçekleştirilen online seminer ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert, "Eğitime verilen zorunlu aranın ardından Kardelen Eğitim Kurumları olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Gerçekleştirmiş olduğumuz akademik çalışmalara ek olarak 'uzaktan eğitim, yakından takip' prensibiyle öğrencilerimizin ve velilerimizin sosyal beklentilerini de yerine getirme hedefindeyiz. Kapadokya Üniversitesinden Klinik Psikolog Sayın İzzet Özer Hoca'mızın rehberliğinde velilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz 'Pandemi Sürecinde Evdeki Başarı Pusulası' konulu seminerimizi gayet verimli

bir şekilde ve yoğun katılımla gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İlerleyen günlerde gerek velilerimize gerekse öğrencilerimize yönelik düzenleyeceğimiz etkinlikler kaldığı yerden devam edecektir. Konferansımızı gerçekleştiren Sayın İzzet Özer başta olmak üzere katılımlarıyla bizleri onurlandıran velilerime kendi adıma ve kurumum adına teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum. " dedi.