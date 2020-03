Karapınar’da Şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılındı

NEVŞEHİR(MHA) Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş’in yanı sıra Kasaba halkından oluşan cemaat Şehitlerimiz için dualar etti, dualarda Türk Silahlı Kuvvetlerimize Bahar Kalkanı operasyonunda muvaffakiyetler dilendi.

Kasaba meydanında yapılan duada, “İlahi Ya Rabbi. Sana ellerimizi, gönüllerimizi açtık. Şu an ülkemiz için, bayrağımız için, Vatanımız için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensubu Kahraman askerlerimize sen yardım et Ya Rabbim. Sen onları muzaffer eyle. Sen Bedir’de, Çanakkale’de olduğu gibi askerlerimize yardım et Allah’ım. Birliğimizi, dirliğimizi daim et, ezanlarımızı susturtma, bayrağımızı çiğnetme Allah’ım. Vatanımıza göz diken düşmanlara sen fırsat verme Ya Rabbim. Ümmeti Muhammed’in ümidi olan bu ülkemize yardım et. Askerlerimizi sen muhafaza eyle. İstiklal Marşı Şairimizin söylediği gibi bu vatanı çiğnetme onlara Ya Rabbim” ifadelerine yer verildi.

Salavatların da getirildiği programa katılan tüm kasaba halkı cemaatine teşekkür eden Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, “İdlib’te hain saldırı sonucunda şehadet mertebesine ulaşan Şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Milletine başsağlığı diliyoruz. Mehmetçiklerimiz Allah’ın izniyle vatanımızın bölünmez bütünlüğüne göz dikenlerin hesaplarını her zaman olduğu gibi bir kez daha yerle bir edecekler. Bahar Kalkanı operasyonunda Askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz” dedi.