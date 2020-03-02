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Karapınar’da Şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılındı
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar Kasabasında İdlib’te rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehadet mertebesine ulaşan Şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Nevşehir 02.03.2020, 15:59
NEVŞEHİR(MHA) Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş’in yanı sıra Kasaba halkından oluşan cemaat Şehitlerimiz için dualar etti, dualarda Türk Silahlı Kuvvetlerimize Bahar Kalkanı operasyonunda muvaffakiyetler dilendi.
Salavatların da getirildiği programa katılan tüm kasaba halkı cemaatine teşekkür eden Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, “İdlib’te hain saldırı sonucunda şehadet mertebesine ulaşan Şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Milletine başsağlığı diliyoruz. Mehmetçiklerimiz Allah’ın izniyle vatanımızın bölünmez bütünlüğüne göz dikenlerin hesaplarını her zaman olduğu gibi bir kez daha yerle bir edecekler. Bahar Kalkanı operasyonunda Askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz” dedi.