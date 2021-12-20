Karapınar Belediyesinden eğitime 2 büyük proje

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Güneş 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında faaliyete geçmesi planlanan "Teknolojiyi Keşfediyorum" ve "Stratejiyle Öğreniyorum" isimli 2 projeye imza attı. "Teknolojiyi Keşfediyorum" isimli projede Karapınar İlkokuluna kurulacak olan bilgisayar laboratuarı ile öğrencilerin bilgisayar yazılımı ve robotik kodlama gibi teknolojik becerileri kavramaları ve daha etkin kullanmaları hedeflenmektedir. "Stratejiyle Öğreniyorum" isimli projede ise yine Karapınar İlkokuluna zeka oyunlarına yönelik kurulacak tasarım beceri atölyesi ile öğrencilerin zihinsel becerilerini üst düzey kullanmalarını sağlaması hedefleniyor.

Karapınar Belediyesi öncülüğünde hazırlanan bu projelerin protokolü Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Kırım ve Karapınar İlkokulu Müdürü Mustafa Öncül tarafından imzalandı.

Başkan Güneş "Ülkemizin geleceği için eğitim büyük önem arz etmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha donanımlı bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla projelerimize ve eğitime olan yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diyerek eğitime verdiği önemi bir kez daha vurguladı.