Kar kapıda: Mevsimin İlk Kar Yağışları Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemiz yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Yağışlı havanın yarın (04.12.2019 Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgemizin batı kesimlerinde yer alan Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir illerinden başlamak üzere, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas’ta da etkili olması bekleniyor.

Yağışların; öğle saatlerinde karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde, akşam saatlerindenkadar kar şeklinde olacağı tahmin Beklenen kar yağışları, Perşembe günü kuzeyli yönlerden esmesi beklenen orta kuvvetteki rüzgâr ve hava sıcaklıklarındaki 4-6 derecelik azalmadan dolayı; Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yaşanabilecek buzlanma ve don, yer yer görülebilecek kar savruntusu ve kar sürülmesi gibi olaylara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması tavsiye edilmektedir.

Meteoroloji 7 Bölge Müdürlüğü

Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi