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Kar kapıda: Mevsimin İlk Kar Yağışları Bekleniyor!
Meteoroloji, birçok ile kar yağışı uyarısı yaptı. Türkiye'nin bu akşamdan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi beklenirken, iç kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.
Nevşehir 03.12.2019, 18:21 03.12.2019, 18:29
Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemiz yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Yağışlı havanın yarın (04.12.2019 Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgemizin batı kesimlerinde yer alan Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir illerinden başlamak üzere, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas’ta da etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 7 Bölge Müdürlüğü
Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi
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