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KAPKAD'tan 1000 aileye yardım
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Saha Ofisi tarafından mülteci ve yerel ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gelen 1000 adet hijyen kitinin dağıtımına başlandı.
Nevşehir 24.06.2020, 16:56
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Göç idaresi Müdürlüğünün desteğiyle, Kapadokya Kadın Dayanışma Derneğinde dernek gönüllüleri tarafından söz konusu yardım malzemelerinin dağıtımına başlandı.
Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hayriye Demirbilek, Dünyada yaşanan pandemi nedeniyle dağıtılan kolilerin toplam 1000 aileye ulaştırılacağını söyledi.
Söz konusu yardım malzemelerinin dağıtımında sosyal mesafe kurallarına uyulduğu gözlendi.