Kapadokya’da villa fiyatına halı

NEVŞEHİR(KHA)- Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan Çınar halı mağazasında satışa sunulan ve 13 kişi ile 3 buçuk yılda tamamlanan 60 metrekare halı 1 milyon doların üzerinde satışa sunuldu.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerinde uğrak yerlerinden olan halı mağazalarında bulunan halılar büyük beğeni kazanıyor. Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan Çınar halı mağazasında da 13 kişi ile 3 buçuk yılda tamamlanan metrekaresinde 640 bin düğüm bulunan 60 metrekare ipek halı 1 milyon doların üzerinde satışa sunuldu. Çınar halı mağaza sahibi Cengiz Ulusoy yaptığı açıklamada mağazalarında bulunan 60 metrekare ipek halıyı 13 kişi ile 3 buçuk yılda tamamladıklarını ve şuan ki ağırlığının ise 220 kilogram olduğunu ifade etti. Ulusoy, “Bu halı yüzde yüz ipek bir halıdır. Çınar ailesinin dokuttuğu bir halı olup yaklaşık 60 metrekare ipektir. Santimetrekaresinde 64 düğüm metrekaresinde 640 bin düğüm ve yaklaşık 38 milyon üzerinde düğüm içeren bir ipek halıdır. Bu halı 13 kişi ile yaklaşık 3 buçuk yıl içerisinde tamamlanmıştır. Halıyı dokuyabilmek için yaklaşık 60 kilogram ipek kullanılmış olup bütün bakımları yapılmasının ardından ise şuan ki ağırlığı 220 kilogramdır. Bu halının deseninde Osmanlı etkisini görürsünüz. Sultan kaftanlarından esinlenerek özel olarak dokutmuş olduğumuz halılardan bir tanesidir” dedi.

“Halı 1 milyon doların üzerinde satışa sunuldu”

Çınar Halı mağaza sahibi Cengiz Ulusoy 60 metrekarelik ipek halıya dünya genelinde bir talebin olduğunu ve bu halıyı 1 milyon doların üzerinde satışa sunduklarını belirtti. Ulusoy, “Halımıza dünya genelinden bir talep var. Dolayısıyla Avrupa’sından, ABD’sinden, Rusya’sından halımıza ilgi var. Büyük bir alanda yaşayan insanlar bu halıyı daha fazla talep ediyor. Dolayısıyla dünya genelindeki zenginlerin talep ettiği ürünlerden bir tanesi ama bu halı 13 kişi ile 3 buçuk yılda tamamlandığı için halımızın fiyatı bir milyonun üzerinde olduğunu ifade etmek isterim” şeklinde konuştu. Coşkun Sağlamdin