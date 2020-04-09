Kapadokya’da Offroad’çularda yasaklı günlerin bitmesini bekliyor

NEVŞEHİR(MHA) Aktivite çeşitliliğine her gün bir yenisi eklenen Kapadokya bu yönüyle de turistlerin ilgi odağında. Yürüyüş rotaları, ATV turları, at turları, jet bot, gondol gezileri, balon turu, çanak-çömlek yapımı, yeraltı şehir gezileri, Zelve mapping show, şarap tadımı deneyimi gibi bilindik aktivitelere son zamanlarda balonda evlilik teklifi ve denemesi yapılmakta olan yamaç paraşütü de eklendi.

Haberimizde ise bütün bunların dışında Avanos’ta objektifimize takılan bir başka aktiviteye yer veriyoruz.



Kelime anlamı olarak "yol dışı" demek olan, 4x4 arazi araçları ile doğada zor koşullarda yol alınarak yapılan Offroad.Yol olarak inşa edilmiş yerlerde yapılmayan offroad için Avanos yakınlarında seçilen alanda tam bu tanıma uygun olarak seçilmiş. Bu heyecanı yaşamak için toplanan Offroadcular, bu amaç için özel dizayn edilmiş araçlarıyla birkaç denemden sonra amaçlarına ulaştılar.