Kapadokya Üniversitesi’nde “Tarihi eserlere uygun malzemelerle dokunmak” çalıştayı düzenlendi

Kapadokya Üniversitesinde Türk ve yabancı akademisyenlerin katılımıyla ‘Tarihi Eserlere Uygun Malzemelerle Dokunmak” başlıklı uluslararası bir çalıştay düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü iş birliğinde üniversitenin Mustafapaşa yerleşkesinde 30 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen çalıştaya Türk akademisyenler ile İtalya ve İspanya’dan akademisyenler, üniversite öğrencileri katılım sağlarken, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı da çalıştayın açılış oturumuna misafir oldu.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, “Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimizin gerçekleştirdiği bu çok önemli çalıştay için kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye, İtalya ve İspanya başta olmak üzere bu Akdeniz havzasındaki insanların kültürel ve tarihi mirasımıza yönelik bilgi, yöntem ve becerilerini paylaşacakları bu toplantıyı üniversite olarak çok önemsiyoruz. Gerçekleştirilen bu iş birliği modeli için üniversitemiz hocalarına ve öğrencilerine çok teşekkür ediyor, başarılı bir toplantı diliyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Karasar’ın konuşmasının ardından başlayan çalıştayın ilk oturumunda İtalya Basilicata Üniversitesinden Dr. Graziella Bernardo “Kültürel Mirası Korumak İçin Kullanılan Harç ve Sıvalar”, İspanya Valencia Poli-Tek Üniversitesinden Dr. Luis Manuel Palmero Iglesias “Tarihi Yapılar ve Modern Restorasyonlar” başlıklı sunumlarını yaparken, ikinci oturumda ise Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Dr. Hale Kozlu “Geleneksel Harçların Karakterizasyonunda Kullanılan Yöntemler ve Kapadokya Bölgesi İçin Onarım Harcı Önerileri”, Kapadokya Üniversitesinden Dr. Leila Akbari Sahahabi “Yerleşimlerin Kimliği Üzerine: Kapadokya” ve Restoratör Mimar Aslı Özbay da “Kapadokya Bölgesinde Restorasyon Uygulamaları ve Harçlar” başlıklı sunumlarını yaptılar.

Çalıştay kapsamında, Kapadokya Üniversitesi Mimari Restorasyon programı öğrencilerine de Mustafapaşa köyünde harç yapımı üzerine uygulama çalışması yapıldı.