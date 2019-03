Kapadokya turizmini artıracak karar, sefer sayısı günde 5’e çıkıyor

Kapadoya Havalimanı’ndan 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 198 artışla 381 bin yolcu geçiş yaptı. Bu yıl ise 2 ayda yüzde 26 artışla 53 bin yolcu Kapadokya Havalimanı’nı kullandı. Nevşehir bölgesinde yer alan 31 balon işletmesinde toplam 260 adet balon bulunurken 2018 yılında, 223 günde toplam 28 bin 370 balon uçuşunda toplam 523 bin 467 yolcu yerini aldı.THY, nalon turizminin her geçen yıl arttığı Kapadokya için önemli kararlar aldı.



Uçak duruma bağlı Kapadokya’ya 5 uçuş yapılacak



AK Parti Nevşehir Belediye Belediye Başkan Adayı Rasim Arı’nın, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’yi makamında ziyaretinde Kapadokya konuşuldu.Görüşmede Nevşehir’in turizm potansiyeli ve mevcut havayolu uçuşlarının yüksek dolulukla uçması ve yeni sefer ihtiyacı konusunda önemli kararlar çıktı.Günde 2 sefer olan THY’nin Kapadokya uçuşları yaz tarifesi ile İstanbul Havalimanı’ndan günde 3 sefere çıkması,Anadolujetin de Sabiha Gökçene her gün karşılıklı sefer yapılması, uçak durumuna bağlı olarak günlük sefer sayısının 5’e çıkması konusunda karar alındı.Bunun yanı sıra Türk Hava Yolları pilotları Nevşehirde yetişecek ve Kapadokya Üniversitesi iş birliği yapılacak.



“THY her zaman turizmin geliştirilmesini destekleyecek”



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “En önemli turizm çekim merkezlerinden biri olan Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasım Arı, THY Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.Kendileri ile Nevşehir uçak seferlerini ve turizm potansiyelini konuştuk. THY her zaman ülkemizde turizmin geliştirilmesini destekleyecektir” açıklamasını yaptı.

Çinli turistler Türkiye'de Kapadokya'ya balon turu için gelen turistler sıralamasında listelerin en önünde yer alıyor.